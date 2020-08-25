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Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık gözaltına alındı

Kocabıyık gözaltına alındığını ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdiğini belirtti

25 Ağustos 2020 17:18

Sokak röportajlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' gerekçesiyle Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Yaptığı sokak röportajlarını, 'İlave Tv'  isimli YouTube kanalından paylaşan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, bugün otomobiliyle geldiği Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı. 

Emniyete götürülen Kocabıyık'ın geçen pazar günü paylaştığı bir videoda söylediği sözleriyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Kocabıyık gözaltına alınmasına ilişkin "3 gün önce çektiğim videoda 'Bu ülkenin malını, mülkünü talan edenlerden hesap soracağız' demiştik. Bunun için Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındık" dedi. 

Olayla ilgili Twitter hesabından bir video paylaşan Kocabıyık gözaltına alındığını ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdiğini belirtti. 

Kaynak: DHA

 

 

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