Sokak röportajından: "Üzerimdeki ceketi çöpten aldım, ekonomi kötü olsa bu çöpten alınmaz"

İstanbul Esenler'de 'Sade Vatandaş' isimli YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında üzerindeki ceketi çöpten aldığını söyleyen vatandaş ekonominin iyi olduğunu iddia etti. Vatandaşın "Üzerimdeki ceketi çöpten aldım, ekonomi kötü olsa bu çöpten alınmaz" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ekonomiden memnun musunuz sorunu vatandaş, "Ben ekonomiden memnumum, geçim bana göre kolay, her şeyi satın alırsan, doğru harcama yapmayı bilmezsen ekonomi kötü dersin. Gerçekten ihtiyacın olan bir şeyi alırsan, müslüman gibi gereken şeylere harcama yaparsan ekonomi iyi. Ben üzerimdekini çöpten aldım, ekonomi kötü olsa bu çöpten alınmaz. İnsanların beynine tüketim fikrini sokmuşlar." ifadelerini kullandı.

Mikrofon uzatılan farklı bir vatandaş, "Kendi açından bakıyorsun, vatandaş yumurta almayacak mı? Kalabalık aileler ne yapacak. Bu halkı düşüneceksiniz. Sizin gibiler yüzünden bu hale geldik" diyerek tepki gösterdi.