Sokak röportajından: Merkez Bankası'nın sadece yüzde 14'ü Türkiye'ye ait, Lozan'la bor madenini çıkartamıyorsun

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Trabzon'da ekonomi ve döviz kuruna ilişkin gerçekleştirilen sokak röportajında muhabirin sorusuna bir vatandaşın, Merkez Bankası ve Lozan Anlaşması'na atıf yaparak verdiği yanıtlar gündem oldu. Önemli olanın Türkiye'nin bekası olduğunu ve doların düştüğünü belirten vatandaş, "Merkez Bankası yıllar önce kurulduğunda sadece yüzde 14'ü Türkiye'ye ait olan bir bankaydı. 2023 yılında Türkiye özgürlüğüne kavuşacak. 100 yıllık yapılan Lozan Anlaşması nedeniyle bor madenini çıkaramıyorsun" diye konuştu.

Sokak Kedisi isimli bir Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında ekonomi ve döviz kuru ile ilgili soruya yanıtlayan bir vatandaş Türkiye'nin bekasının önemli olduğunu ve doların düştüğünü belirterek "Türkiye bir şekilde ayakta durmasını bilecektir" dedi.

"Sadece yüzde 14'ü Türkiye'ye ait olan bir Merkez Bankası"

Muhabirin 'Nedir bizdeki bu beka sorunu' sorusuna ise vatandaş şöyle yanıt verdi:

"Yurt dışındaki insanların yapmış olduğu şey. Dolarla bizim ne işimiz var? Dolar neden çıkıyor, neden iniyor? Hiç düşündünüz mü? Sonuçta Merkez Bankası kimin? Paranın üzerinde ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Baktınız mı hiç? Biz hangi ülkedeyiz şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Sadece demir paraların üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Bunu biliyor musunuz? Merkez Bankası yıllar önce kurulduğunda sadece yüzde 14'ü Türkiye'ye ait olan bir Merkez Bankası. Sürekli oynuyorlar bizle, oynamaya da devam edeceklerdir. 2023 yılında Türkiye özgürlüğüne kavuşacak."

"Lozan'dan dolayı Bor Madeni'ni çıkartamıyorsunuz"

Bunun üzerine 'Türkiye özgür bir ülke değil mi?' diye soran muhabire vatandaş Türkiye'nin özgür bir ülke olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Lozan'da 100 yıllık bir anlaşma yapılmış. Hiçbir şekilde bir şey üretemezsin, İstanbul Boğazı'ndan gemiler geçiyor. Hiçbir şekilde durduramazsın. Bor madenini çıkaramıyorsun. Hiçbir şekilde müdahale edemiyorsun. Lozan Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmayla bize her türlü baskıyı uyguladılar."