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Sokak röportajından: Erdoğan olmazsa biz olmayız ki...

Vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Ölürse bittik biz, bitti Türkiye" ifadelerini kullandı

19 Ocak 2021 18:07

Youtube'da sokak röportajları yapan 'Sen Ne Dersin' isimli kanalın mikrofonuna konuşan bir vatandaş, "Erdoğan olmazsa biz olmayız ki..." dedi. Vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Ölürse bittik biz, bitti Türkiye" ifadelerini kullandı. 

Kamu kurum kuruluşlarının ve üniversitelerin 2021 yılında yapacağı yatırımlara ödenek izni veren '2021 Yılı Yatırım Programı' açıklandı.  Programa göre Cumhurbaşkanlığı, yazlık ve kışlık iki yeni saray inşa edecek. Konuyla ilgili yapılan bir sokak röportajında ise vatandaş, "2 yeni saray daha gerekli mi?" sorusuna "Gereksiz ama reis ne derse doğrudur. Erdoğan olmazsa biz olmayız ki... Ölürse bittik biz, bitti Türkiye" ifadelerini kullandı. 

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