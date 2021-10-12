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Sokak röportajında yangın uçağı tartışması: Sarayın uçaklarını soran vatandaşı FETÖ'cü ilan etti

Geçim sıkıntısından ve Saray'ın harcamalarından söz eden vatandaşa "Sen FETÖ'cüsün" denildi

12 Ekim 2021 10:25

Sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaklarının sayısına rağmen yangın söndürme uçağı olmamasını eleştiren vatandaşa tepki gösteren kadın, karşısındaki kişiyi FETÖ'yü savunmakla suçladı. 

İstanbul Ümraniye'de bir sokak röportajı sırasında Akdeniz'de yaşanan yangınlara yetersiz müdahale edildiğini söyleyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaklarının sayısına rağmen yangın söndürme uçağı olmamasını eleştiren vatandaşa tepki gösterildi.

Geçim sıkıntısından ve Saray'ın harcamalarından söz eden vatandaşa, kendisiyle tartışan başka bir vatandaş "FETÖ'cüsün sen" dedi. 

Kanal Dünya isimli Youtube kanalında yaşanan tartışma sosyal  medyada da paylaşılmasının ardından viral oldu. 

 

Sokak röportajıfetöcüsün senuçak tartışmasıkanal dünya

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