Sokak röportajında yangın uçağı tartışması: Sarayın uçaklarını soran vatandaşı FETÖ'cü ilan etti

Sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaklarının sayısına rağmen yangın söndürme uçağı olmamasını eleştiren vatandaşa tepki gösteren kadın, karşısındaki kişiyi FETÖ'yü savunmakla suçladı.

İstanbul Ümraniye'de bir sokak röportajı sırasında Akdeniz'de yaşanan yangınlara yetersiz müdahale edildiğini söyleyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaklarının sayısına rağmen yangın söndürme uçağı olmamasını eleştiren vatandaşa tepki gösterildi.

Geçim sıkıntısından ve Saray'ın harcamalarından söz eden vatandaşa, kendisiyle tartışan başka bir vatandaş "FETÖ'cüsün sen" dedi.

Kanal Dünya isimli Youtube kanalında yaşanan tartışma sosyal medyada da paylaşılmasının ardından viral oldu.