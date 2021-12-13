Sokak röportajında mikrofon uzatılan ortaokul öğrencilerinin söyledikleri gündem oldu: 13 yaşında siyaset düşünüyorsam bu ülkede hiçbir şey yoktur

İstanbul Bakırköy'de ekonomi hakkında yapılan bir sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan bir çocuğun ''13 yaşında siyaset düşünüyorsam bu ülkede hiçbir şey yoktur'' demesi gündem oldu.

'Kanal Dünya' isimli Youtube kanalında yapılan bir sokak röportajında mikrofona konuşan ortaokul öğrencilerinin sözleri herkesi şaşırttı. LGS hazırlık kitaplarının pahalılığından şikayet eden öğrenciler gelecek kaygısı yaşadıklarını belirtti. 13 yaşında olduğunu belirten bir ortaokul öğrencisi ''Ben bu yaşta siyaset düşünüyorsam bu ülkede hiçbir şey yoktur'' diyerek tepki gösterdi.

Söz alan farklı bir öğrenci ''ben geçinemiyorum abi, üzerindeki hiçbir şey bana ait değil hepsini yardımdan aldım neden ben istediğim bir şeyi giyemiyorum" dedi.

Okulda siyaset konuşulduğunu belirten öğrenciler tenefüslerde akıllı tahta üzerinden dolar takip ettiklerini söylediler.