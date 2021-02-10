Vatandaş konuşuyor: Üniversite mezunları üretmiyor, iş seçiyor!

Bir sokak röportajında gençlerin iş beğenmediğini savunan bir kişi, "Sizin karşı çıktığınız, çeşmenin başında 'uzun adam'ın oturmasıdır. Bugün Türkiye'de üretmeden, emek harcamadan geçinmeye çalışan, anasına babasına yük olan kesim oransal olarak üniversite mezunlarıdır, iş beğenmiyorlar" dedi.

Tüylü Mikrofon kanalında yayınlanan bir sokak röportajında gergin anlar yaşandı.

İşsizliğin büyük kesimini oluşturanların 'diplomalı mezunlar' olduğunu ve iş beğenmediklerini söyleyen vatandaş, 4 dil bildiğini söyleyen gence, "Diploman var diye iş sahibi mi olacaksın" dedi.

"Şehit çocuğuyum" diyen gence: "Babanı kendine sermaye yapamazsın"

Ardından ise gençlerin baba parası ile diploma aldıklarını dile getiren kişiye genç "Babam polis şehidi" cevabını verdi.

Polis şehidinin oğlu olduğunu söyleyen genç, Türkiye’de iş bulamadığını Almanya’dan haber beklediğini dile getirdi, "Hainsin" cevabını aldı.

Şehit çocuğu olduğunu söyleyen gence "Babanı kendine sermaye yapamazsın, baban şehit olmuş diye her şeyi konuşamazsın" diye yanıt verilince, çevreden tepki geldi.