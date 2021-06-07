Sokak röportajında konuşan vatandaş: Ekonomi büyüdüyse neden perişanız?

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisinin, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme kaydetmesini yorumlayan bir vatandaş, "Ekonomi büyüdüyse neden perişanız?" diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesi vatandaşlara soruldu. Yol TV'nin sokak röportajına katılan bir vatandaş, "Ben gidiyorum manavdan çürüklerin içinden seçiyorum evladım" diyerek ekonomik büyümenin kendilerine yansımadığını ifade etti.

Vatandaş şöyle konuştu:

"Büyümüş de niye perişanız biz evladım? Ben gidiyorum manavdan çürüklerin içinden seçiyorum evladım. Ben yiyemiyorum. 2 milyon eksik diye bana salçayı vermedi bizim Türkiye'mizde kalan bir kişi. Ben gecenin bir yarısı hastaneye gidiyorum. Ben 13 gün hastanede yattım, kendi serumumu kendim taktırdım. Yalnız kalıyorum, devlet bize el uzatsın. Ben nereye gideyim 60 yaşından sonra?"