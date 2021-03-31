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Sokak röportajında konuşan 8. yaşındaki çocuk: Okulların açılmasını, hastalığın bitmesini ve her tarafta oyuncaklar olmasını istiyorum

"Virüs, virüs başımızı şişirdiler"

31 Mart 2021 09:53

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yapılan bir sokak röportajında babasına uzatılan mikrofona konuşan 8 yaşındaki çocuk, "Okulların açılmasını, hastalığın bitmesini ve her tarafta oyuncaklar olmasını istiyorum" diye konuştu. Çocuk kısa zamanda sosyal medyada viral oldu.  

Video Durağı isimli YouTube kanalı tarafından Gaziosmanpaşa'da yapılan bir sosyal sokak röportajında 8 yaşındaki çocuğun verdiği cevaplar gündem oldu. Babasına uzatılan mikrofona konuşan çocuk okulu özlediğini ve pandeminin bitmesini dilediğini belirtti. 

"Şu virüsün bitmesini istiyorum çünkü okullar kapandı. EBA'dan eğitim alıyorum ama onun bir etkisi yok. Öğretmenimi görmek istiyorum" diye konuşan çocuk, "Okul güzel gidiyor ama canlı dersler hiç güzel değil. Virüs, virüs başımızı şişirdiler. Paralarını gününde alamayanlar çok kötü, çalışıyorlar ama para alamıyorlar. Bazen de birileri işten çıkarılmış. Restoranlar kapalı, müşteri gelmiyor. Okulların açılmasını, hastalığın bitmesini ve her tarafta oyuncaklar olmasını istiyorum" dedi. 

 

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