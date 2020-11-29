Sokak röportajında 'Komünist' tartışması; müdahale eden kişiye "Keşke komünist olsan" dedi

Youtube kanalı Yurttaş TV, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katar'a satılmasını İstanbul Küçükçekmece’de vatandaşlara sorduğu esnada röportaja bir kişi müdahale etti. Röportaja "Komünist, anarşist sorular sormayın" diyerek müdahale eden kişiye vatandaş, "Keşke komünist olsan" sözleriyle karşılık verdi. Röportajı gerçekleştiren muhabir de müdahale eden kişiye “Sen neden insanların düşüncesine karışıyorsun” diyerek tepki gösterdi.

YouTube’da programlar yapan ve daha çok sokak röportajları yayınlayan Yurttaş TV’nin muhabiri, Borsa İstanbul’un Katar’a satılmasıyla ilgili sorduğu bir soru nedeniyle bir kişi tarafından engellenmeye çalışıldı.

Sokakta bir yurttaşa, “Borsa İstanbul’un yüzde 10’u Katar’lılara satıldı, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?” diye soran muhabire, oradan geçen biri "Komünist, anarşist sorular sormayın” dedi. Bir vatandaş da kişiye “Keşke sen de komünist olsan” sözleriyle karşılık verdi. Röportajı gerçekleştiren muhabir de müdahale eden kişiye “Sen neden insanların düşüncesine karışıyorsun” diyerek tepki gösterdi.