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Sokak röportajında karı kocanın ekonomi tartışması; "Şükret biraz, her şey çok iyi"

Ekonominin gidişatıyla ilgili karşıt cevaplar veren karı kocanın kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu

20 Kasım 2021 10:51

İstanbul Eminönü'nde sokak röportajı sırasında eşler arasında 'ekonomi' anlaşmazlığı yaşandı. Ekonominin gidişatıyla ilgili karşıt cevaplar veren karı kocanın kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu.

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