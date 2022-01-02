Sokak röportajında "Eskiden eşyalarımızı haczediyorlardı, şimdi gerekirse sağlıkçıyı dövüyoruz; en büyük zenginliğimiz bu" ifadeleri tepki çekti

Antalya Muratpaşa'da İlave TV'nin gerçekleştirdiği sokak röportajında 'Seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusuna "Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan" yanıtını veren bir vatandaş, ülkede vatandaşların ekonomik olarak iyi durumda olduğunu söyledi, vatandaşın AKP öncesi dönemle şimdiki durumu karşılaştırırken kullandığı "Eskiden paramız olmadığı için eşyalarımızı haczediyorlardı, şimdi gerekirse sağlıkçıyı dövüyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz bu" ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.

İnsanların aç olmadığına inandığını söyleyen vatandaş, "AVM'lere gittiğimizde yer bulamıyoruz" sözleriyle vatandaşların ekonomik açıdan bir sorun yaşamadığını düşündüğünü belirtti. Vatandaş AKP öncesi dönemle şimdiki durumu karşılaştırırken sağlık sistemi üzerinden örnek vererek "En büyük zenginliğimiz hastanelerimiz, yardımlar. Ben bundan önceki dönemi de biliyorum. Amcam hastanede ameliyat oldu, paranın yarısını ödediğimiz halde bizim evimizde ne varsa götürdüler. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Hatta hastanedeki görevliyi bile dövüyorlar şu anda, öyle baskı yapıyoruz yani. Benim en büyük zenginliğim bu" ifadelerini kullandı.

Adamın ardından konuşan bir başka vatandaş, "Hiçbir şey yakmasa 1000 lira elektrik faturası ödüyor. Pazara gitse hiçbir şey almasa 150 lira. Hesabını yaptığın an bu adam hiçbir şey almasın; ayakkabı almasın, çoğuna simit almasın yine 7 bin liraya çıkıyor, açlık sınırının altında. Amcasından bahsediyor, sen kendi yaşadığına bak" düşüncesini dile getirdi.