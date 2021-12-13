Sokak röportajında ekonomi tartışması: Vatandaşlar ekonomik krizin olmadığını savunan kadını ikna etmek için seferber oldu

İstanbul Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da yapılan sokak röportajında muhabirin "Kriz bizi teğet geçer mi?" sorusunu yönelttiği bir kadın, markete gittiğinde arabayı ağzına kadar doldurduğunu, ekonominin kötü olmadığını savundu. Kadının ısrarla "Avrupa bizi kıskanıyor. Türkiye'yi hiç bir şeye değişmem" demesi üzerine de röportaja Almanya'da yaşadığını belirten bir başka vatandaş dahil oldu. Telefonundan et ve beyaz eşya fiyatlarını gösteren vatandaş kadına "5 kilo et 20 Euro, çamaşır makinası 299 Euro. Kim kimi kıskanıyor" diye sordu.

Eyüp ve Gaziosmanpaşa'da Yol TV'nin yaptığı sokak röportajında ekonomiden memnun musunuz? Kriz bizi teğet geçer mi? soruları vatandaşa soruldu.

"Mamalarına zincirler vuruluyorsa sözün bittiği yerdeyiz"

Bir kadın markete gittiğini ve market arabasını ağzına kadar doldurduğunu söyleyerek, ekonominin kötü olmadığını, harcamalar konusunda sıkıntı olduğunu savundu.

Başka bir vatandaş ise kadının sözlerine "Sadece halk ekmek satan büfelerin önüne gidin. Söyleyecek başka hiçbir şeyim yok. Bu ülkede yağlara, bebek mamalarına zincirler vuruluyorsa sözün bittiği yerdeyiz" diyerek tepki gösterdi.

Kadın ekonominin düzeleceği konusunda 2023'ü işaret ederek "Hedef 2023 bence. İnan ki öyle ondan sonra düzelecek" diyerek ekonomiden memnun olduğunu savunmaya devam etti.

"Çamaşır makinası 299 Euro, kim kimi kıskanıyor"

Ekonomi yönetimini iyi buluyor musunuz? sorusuna ise "Ekonomi şimdi çökük ama sadece Türkiye'de değil ki. Türkiye'yi neden bu kadar yerden yere vuruyorsunuz. Almanya'ydı, yok Avrupa'ydı. Benim arkadaşlarım var orada..." sözlerinin üzerine röportaja Almanya'da yaşayan diğer bir vatandaş dahil oldu.

"5 kilo et 20 Euro"

"Avrupa'da biz çok rahatız" diyen vatandaş telefonundan Almanya'daki et, buzdolabı, çamaşır makinası fiyatlarını göstererek "5 kilo et 20 Euro, çamaşır makinası 299 Euro. Kim kimi kıskanıyor" dedi.

Kadın ısrarla "Avrupa bizi kıskanıyor. Türkiye'yi hiç bir şeye değişmem. O kadar güzel hizmetler var ki nankör olanlar görmüyor. Açın gözünüzü görün" dedi.

Röportaj esnasında orada bulunan bütün vatandaşlar ekonomik kriz yaşandığı, hayat pahalılığının arttığı, alım gücünün düştüğü konusunda kadını ikna etmeye çalıştılarsa da başarılı olamadılar.