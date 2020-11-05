Sokak röportajında 'dolar' yorumu: Yükselsin, ne olacak, bize ne, size ne?

Halk TV 'nin muhabiri Dilan Alp 'in doların yükselişi ile ilgili sorusuna bir vatandaş, "Doların yükselmesinin bir zararı yok bana ne, size ne?" şeklinde cevap verdi.

muhabirimiz Dilan Alp sokağa çıktı ve vatandaşa ekonomik krizi sordu. Bir vatandaşın ekonomi yorumu şaşırttı. Ekonomik kriz olmadığını söyleyen vatandaşa göre işsizlik de yok.

"Ekmek buluyoruz, su buluyoruz, benzin buluyoruz" diyen vatandaş sorulara şu yanıtları verdi;

"Biz dolar iki lirayken benzin bulamadık, yağ bulamadık. Siz bunları bilmiyorsunuz? Bugün araba almaya gidene dört ay sıra veriyorlar. Para var işte, mal kalmamış. Dolar yükselmiş, bana ne ya? Dolar yükselince benzine ve her şeye zam gelmiyor mu? Ama adam araba almaya çalışıyor. Bu zammı görmüyorlar mı?"

"Geçim sıkıntısı yok mu sizce?" sorusuna ise vatandaş, "Ben inanmıyorum. Göstersene yamalı bir ayakkabı" diyerek yanıt verdi.

Kaynak: Halk TV