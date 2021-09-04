Sokak röportajında doğalgaz zammını sordular, saldırıya uğradılar

Bursa'da sokak röportajı yapan 'Sen ne dersin?' isimli Youtube kanalının muhabiri ve kameramanı saldırıya uğradı.

Bursa'nın Cumhuriyet Caddesi'nde halka doğalgaz zamlarını sormak üzere mikrofon uzatan 'Sen ne dersin?' isimli Youtube kanalının muhabiri ve kameramanına röportaj sırasında bir kişi, telefonla yaklaşıp eski Başbakan Bülent Ecevit'in geçmiş yıllardaki konuşmasını muhabire izleterek "Bak abiciğim ben sana abini dinleteyim şekere 500, 600 zam diyor, çimentoya yüzde 500 diyor. Ecevit abin diyor sen bunlara söyle bunu" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine muhabir "Neden geldi abi" diye sorması üzerine "Çek ulan şunu" diyerek önce mikrofona vurdu sonra muhabire saldırdı.

Saldırıya ve küfürlere maruz kalan 'Sen ne dersin?' muhabiri ve kameramanı saldırganı kovalamaya başladı. Daha sonra saldırgana arka çıkan kişilerin de araya girmesi üzerine çevrede bulunanlar kavgayı ayırdı.