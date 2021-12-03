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Sokak röportajında antrikot tartışması: Söylediği fiyat çıkmayınca kasap önerisi yaptı

"Ben bir haftadır almıyorum. Etin fiyatı yükselmiş"

03 Aralık 2021 12:31

T24 Video Haber Merkezi

İstanbul, Üsküdar'da yapılan bir sokak röportajında yaşanan et fiyatı tartışması viral oldu. 

Röportaj sırasında "Ekonomiden memnun musunuz?" sorusuna  "60 -70 TL'ye antrikot et alıp yiyorum. İnanmıyorsanız kasaba gidelim" diye yanıt veren bir vatandaş yanına bir başka vatandaşı alarak kasaba gitti. 

İki vatandaş, kasaba giderek et fiyatını sordu,  antrikotun fiyatı 70 TL değil 115 TL çıktı.

 60 -70 TL'ye antrikot aldığını iddia eden vatandaş, fiyatın söylediği rakamdan yüksek çıkması üzerine "Ben bir haftadır almıyorum. Etin fiyatı yükselmiş" diyerek kendisinin alışveriş yaptığı kasabı önerdi. 

Yaşanan tartışma viral oldu. 

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