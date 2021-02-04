Sokak röportajına polis engeli; 'Şahsı provoke ediyorsun; sanki röportaj yapmıyor gibisin'!

'Sen Ne Dersin' isimli Youtube kanalının Bursa'da gerçekleştirdiği sokak röportajında, bir yurttaşın iktidarı eleştirmesi üzerine bir polis mikrofonu tutan kişiyi engellemeye çalıştı. Polis mikrofon tutan kişiye "Şahsı provoke ediyorsun; sanki röportaj yapmıyor gibisin" dedi.

''Siyaset bilimci misiniz, yorum yapıyorsunuz?'' diyerek muhabirin vatandaşı provoke ettiğini iddia eden polis memuru, başka polislerle birlikte röportajın yapıldığı yerden ayrıldı.