Sokak röportajına konuşan genç: Bir organımı satıp yurt dışına gitmek istiyorum

Sokak röportajında konuşan bir genç, "Bir organımı satıp yurt dışına gitmek istiyorum" dedi.

Sokak röportajında vatandaşa ekonomi soruldu. Ekonomiden memnun olmadıklarını söyleyen vatandaşların yanında, konuşan bir genç röportaja damgasını vurdu. "Buradan organ kaçakçılarına seslenmek istiyorum" diyen genç, bir organını satıp yurt dışına gitmek istediğini söyledi.

Genç, telefonunu çıkararak "Yurt dışı telefonu. 10 gün sonra kapanacak açtırmam lazım. Kimse demesin telefonun böyle böyle" diye ekledi.