Sokak röportajı yapan kişiye 'telefonunu çıkar' dedi; çevredekiler kahkaha attı; "5 yıl önce aldım"

'Medyali TV' isimli Youtube kanalının İstanbul’da gerçekleştirdiği sokak röportajında, ekonomik krizin “suni” olduğunu söyleyen bir kişi muhabirden telefonunu çıkarıp göstermesini isteyince, etraftakilerin kahkahaları ile karşılaştı. Muhabir de adama telefonu göstererek "5 yıl önce aldım" yanıtını verdi.

İstanbul Bağcılar’da yapılan bir sokak röportajında, bir kişi ekonominin iyi olduğunu ve krizin “suni” olduğunu öne sürdü. Muhabirin artan fiyatlardan bahsetmesi üzerine ekonominin kötü olmadığını savunan kişi “Senin cebinde kaç paralık telefon var?” diyerek karşılık verdi. Etrafta bulunan gençler yaşanan olaya kahkahalarla tepki gösterdi. Muhabir de adama telefonu göstererek "5 yıl önce aldım" yanıtını verdi.