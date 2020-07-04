Sokak röportajı sırasında geçim mücadelesini anlatan genç: Şu an burada isim veririm ama Silivri soğuktur

Geçim sıkıntısının sorulduğu bir sokak röportajında konuşan, maske aparatı satarak geçimini sağlayan genç, ekonomik adaletsizliği eleştirdi. Bazılarının ihtiyacı olmadığını söyleyen genç, kendilerinin ise maske aparatı satarak geçimini sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Muhabirin sorumlular hakkında sorduğu soruya yanıt verirken "Yandaş partiden yana taraf tutan öğrencilerin, durumu iyi olmasına rağmen onlara burs verilmesine karşıyım. Adamlar bursla Ferrari'lerinin deposunu dolduruyor, biz sokakta satıcılık yaparak geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz"" diyerek yanıveren gencin "Ya ben şu an burada isim veririm ama Silivri soğuktur. Bu ülkede fakir insanların sömürülmesine herkes göz yumuyor" ifadeleri ise dikkat çekti.

Kaynak: Yol TV