Sokak röportajı | Ekonomiye geçmişten örnek verenlere böyle seslendi: "Çocukluğumda kalkan balığı yiyordum, yiyen kaç kişi var aranızda"

İstanbul Eminönü'nde yapılan bir sokak röportajında yaşanan ekonomi tartışmasında, geçmiş yıllardan örnek vererek iktidarın politikalarına savunanlara tepki gösteren bir vatandaş, kalabalığa dönerek "Çocukluğumda kalkan balığı yiyordum, kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda" diye seslendi.

'Kanal Dünya' isimli Youtube kanalında yayınlanan ve sosyal medyada gündem olan sokak röportajı sırasında bir vatandaş, iktidarın yap-işler-devret modeli ile yaptırdığı tünel, tol ve ulaşım ağlarını eleştirdi. Şirketlere yapılan ödemelerin gerekenden fazla olduğunu ve verilen garantilerin de vatandaşın cebinden çıktığını dile getiren vatandaş, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bulunan Zafer Havalimanı için yapılan ödemeleri hatırlatarak "Ya bir hesap adamı yüzde 95 yanılır mı? Ve o gelmeyen yolcuların parası bizim verdiğimiz vergilerden ödeniyor" dedi.

O sırada kendisine itiraz ederek "Hayal görüyorsun" diyen bir vatandaşla yaşanan tartışma sırasında bir başka kişi de geçmiş yılların ekonomisinden örnek verip "20 sene öncenin Türkiye'sine bak" diyerek iktidarı savundu.

Bunun üzerine mikrofona konuşan vatandaş kalabalığa dönerek "Benim babam 5 çocuğunu Yenikapı'da balık restoranına götürüp kalkan balığı yediriyordu. kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?" diye sordu.