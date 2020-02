Sokak ortasında trans bireye bıçaklı saldırı!

Adana'da 39 yaşındaki Cansu C. isimli trans bireye, yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Cansu C. hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Cansu C., arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Cansu C., bıçak darbesiyle yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Yoldan geçen bir kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yerde yaralı halde ambulansın gelmesini bekleyen Cansu C., acıyla "Bana yardım edin" dedi. Ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cansu C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Cansu C.'nin verdiği ilk ifadede, saldırganın arkadan yaklaştığı için göremediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.