T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

25 Şubat 2021 09:44

İstanbul Pendik’te park yeri tartışması nedeniyle kavga eden iki kişinin kavgası dükkandan sokağa taştı. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran iki kişi dakikalarca kavga etti, çevredekiler ise tarafları ayırmakta güçlük çekti. Birbirlerinden hıncını alamayan şahıslar bir sonraki gün tekrar sokak ortasında kavgaya tutuştu. İki kişinin gözaltına alındığı kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik’te 23 Şubat günü iddiaya göre park yeri tartışması nedeniyle iki kişi arasında kavga çıktı. Taraflardan biri, tartıştığı kişiyi girdiği lokantaya kadar takip etti. İkili arasında burada kavga çıktı. Şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Şahısların ikisi birden kavga esnasında yerle bir olurken, çevredekiler de dakikalarca kavgaya tutuşan şahısları ayırmakta güçlük çekti. Dükkan içerisinde kavga eden şahıslar hızlarını alamayarak dükkanın dışarısında da kavgaya devam etti. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlanan kavga, bir sonraki gün tekrar başladı. Şahıslardan biri yanında getirdiği kurusıkı tabanca ile diğer şahsı korkutmak istedi. Bu esnada iki şahıs da sokak ortasında tekrar birbirlerine girdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri iki şahsı kasten yaralama sebebiyle gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şahıslardan birinin üzerinde bulunan kurusıkı tabanca da polis tarafından ele geçirildi.

Öte yandan iki şahsın hem dükkanda hem da dükkan dışında dakikalarca süren tekmeli yumruklu kavgası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslardan biri bir dükkana giriyor, diğeri de onu takip ediyor. Şahıslar dükkan içerisinde kavga etmeye başlıyor. Kavga ederken yere düşen şahısların kavgası daha sonra dükkanın dışına taşıyor.

pendikistanbulkavgatekmeyumruk

Diğer Videolar

Dış Politikayla İçli Dışlı | "ABD Karadeniz'de gerilimi düşürmek istiyor; Montrö'nün önemi Ukrayna krizinde bir kez daha görüldü"

Koruncuk Vakfı Başkanı Figen Samuray: Bolluca Kız Öğrenci Yurdu'nu eylül-ekime bitirmeyi planlıyoruz, bağışçılarımızın katkılarını bekliyoruz

Parkta polisin uyardığı vatandaş: Hanım 'temizlik yapıyorum' diye evden kovuyor

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermedi

Esnaf, Babacan'a dert yandı: "Kan ağlıyoruz; ekmek parası dahi bulamıyoruz"

CHP'nin Niğde il binasına bu kez ‘128 nerede?’ pankartı asıldı: "Buna da sanırım bir suç unsuru bulamayacaklardır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fehmi Koru: İktidara ‘güven’ aşımı kendini belli etmeye başladı, İktidar...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası açıklaması: Kimse niyet okuyuculuğuna...

AKP'nin 'Z kuşağı' planı: İlk kez oy kullanacakların aileleriyle temas...

Sözcü yazarı Zeyrek: Kaynağım, Hazine ve Maliye Bakanı’nın Kanal İstanbul...

Ahmet Altan, 4 yıl 6 aylık tutukluluğun ardından, AİHM kararı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cem Küçük: "128 milyar dolar nerede?" sorusu hakaret değil; hükümet...

Türkiye’nin yeni dolar milyarderi: Adıyaman’dan en zenginler listesine......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24