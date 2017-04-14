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Sokak ortasında kocasını önce darp etti, sonra süpürgeyle üzerine yürüdü

14 Nisan 2017 13:15

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eşine kızan bir kadın, kocasını sokak ortasında dövdü. Öfkesi dinmeyen kadın, eline geçirdiği süpürgeyle de kocasının üzerine yürüdü. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olay, geçen çarşamba günü saat 21.30'da, Camivasat Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Taksiyle eczaneye gelen aile, ilaç almak istedi. Polis karakolunun 50 metre yakınında meydana gelen olayda, eşinin üzerinden para çıkmadığı için sinirlendiği belirtilen ve ismi öğrenilemeyen kadın, kocasına kızarak önce üstüne yürüdü. İlk olarak kocasını çekiştirerek yere düşüren kadın, ayağa kalktıktan sonra elleriyle vurmaya devam etti. Birlikte geldiği takside bulunan bir yakının elindeki sebzeleri yere atan öfkeli kadın, daha sonra eczane önündeki süpürgeyi eline geçirip, kocasının üzerine yürümeye devam etti. Bir süre ailenin yakınında bekleyen taksici, ortam gerilince olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra öfkeli kadını, yanında bulunan yakını koluna girip olay yerinden götürdü. Eşinin öfkesine maruz kalan koca ise karısının peşine takılıp olay yerinden ayrıldı.

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