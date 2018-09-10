Sokak ortasında karşılaşan iki kadın önce öpüştü sonra dövüştü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki kadın arasında yaşanan kavgada kan aktı. Birbirleri ile karşılaştıklarında öpüşen iki kadın kısa süre sonra yumruk yumruğa kavgaya tutuştular. Olay ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Meydanbaşı caddesinde 15.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre G.U. (32) İle Z. K. (31) Meydanbaşı caddesinde karşılaştı. Karşılaştıklarında öpüşen iki kadından Z. K. Konuşmaya başladıktan kısa süre sonra sebebi bilinmeyen nedenden dolayı G. U.ya vurmaya başladı. Kısa sürede büyüyen kavgada iki kadın yumruk yumruğa kavga etti. Araya girenlerin ayırmakta zorlandığı iki kadın aldıkları darbelerle yere düştü. Vatandaşların zor da olsa ayırdığı iki kadından Z. K. karakola gidiyorum diyerek olay yerinden ayrıldı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan G. U. İse olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırıldı. G. U. Nun başına aldığı darbelerden dolayı müşahede altına alındığı öğrenildi. Karakola giden ve kısa süre sonra rahatsızlanan Z. K.' Da karakola çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.