T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sokak ortasında hayvana bıçakla işkence edenlere ceza

04 Aralık 2020 10:35

İstanbul Bağcılar’da sokak ortasında kutunun içerisine koydukları tavuğu eziyet ederek bıçakla kesen 3 şahıs, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şahıslara ilgili maddelerden toplamda 5 bin 167 lira idari para cezası kesildi. Hayvana yapılan eziyet ise kameralara yansıdı.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1099 Sokak üzerinde polis ekipleri, 3 şahsın tavuğa eziyet ettiği ve uygunsuz şekilde kesildiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sokağa giderek çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Bağcılar polisi, sokakta uygunsuz hayvan kesen Karani S’yi tespit etti. Şahıs ve yanındaki maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan Abidin K. ile Muhammed B. gözaltına alındı. Öte yandan şahısların tavuğu eziyet edip kestiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hayvana eziyet edenlere 5 bin 167 lira ceza

Emniyete götürülen şahıslardan hayvanı kesen Karani S’ye “5199 Sayılı Hayvanları koruma kanununun 12. Maddesinin 1. ve 2. Maddesi” gereğince 704 lira ve bin 763 lira, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan 900 lira idari para cezası kesildi. Abidin K. ve Muhammed B’ye de maske takmamaktan 900’şer lira idari para cezası kesildi.
Toplamda 5 bin 167 lira ceza kesilen şahıs, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER

işkencebağcılarsokakta işkencehayvana işkence

Diğer Videolar

ABD seçimini anlama rehberi | Oval Ofis'e 'bir numara' olarak geri dönüyor; Joe Biden kimdir?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2021

Sendikalaştıkları için işten atılan PTT işçileri: Hükmet yetkilileri ile görüşemezsek Ankara'ya yürüyeceğiz

AKP'li belediye başkanının cinsiyetçi ifadeleri tepki çekti: "Karılar gibi dedikodu yakışmaz"

Okan Bayülgen'den canlı yayında Gülben Ergen'i kızdıran sözler!

Davutoğlu, Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin Soylu’nun sözlerini yorumladı: “İçişleri Bakanı’nı muhatap almam”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

Mesut Özil’in gençlik yıllarında verdiği röportaj ortaya çıktı: "Türkiye'de takım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 23.00’e çekilebilir, okullar...

Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün yerini alacak oyuncu belli oldu...

Sedat Peker, Kuzey Makedonya'dan "kalış amacına aykırı davranış"tan sınır dışı...

'Kırmızı Fularlı Kız' paylaşımı gerekçesiyle gazeteci Cengiz Çandar hakkında 'yakalama...

CHP'li Başarır: Mersin Akkuyu'da art arda iki büyük patlama yaşandı;...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

17 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanan Osman Çur,...

Mesut Özil’in gençlik yıllarında verdiği röportaj ortaya çıktı: "Türkiye'de takım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24