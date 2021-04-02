Sokak ortasında darp edilen kadını kurtaran şoföre plaket

Antalya'da sokak ortasında darp edilen kadını kurtardığı için 2 kişinin bıçaklı tehdidine maruz kalan halk otobüs şoförü Barış Aytar’a, Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından plaket ve gömlek hediye edildi.

Muratpaşa ilçesi, Aşık Veysel Caddesi, 31 Aralık Çarşamba günü, sabah 06.30 sıralarında gerçekleşen olayda, cadde üzerinde bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiğini gören halk otobüsü şoförü Barış Aytar, aracını durdurup aşağı inerek kadını kurtarmıştı.