Sokak ortasında 5 kişi tarafından darp edilen adamı çevredekiler kurtardı

Antalya'da, 5 kişi sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar dövdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 5 kişi, bir kişiye tekme- tokat dövmeye başladı. Grup, aralarına aldıkları kişiyi, yere düşürüp, vurmaya devam etti. Yoldan geçen bir kişi kavgayı ayırmaya çalışsa da kalabalık grup buna izin vermedi. O anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.