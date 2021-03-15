T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sokak ortasında 5 kişi tarafından darp edilen adamı çevredekiler kurtardı

15 Mart 2021 11:27

Antalya'da, 5 kişi sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar dövdü. 

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 5 kişi, bir kişiye tekme- tokat dövmeye başladı. Grup, aralarına aldıkları kişiyi, yere düşürüp, vurmaya devam etti. Yoldan geçen bir kişi kavgayı ayırmaya çalışsa da kalabalık grup buna izin vermedi. O anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

antalyakavga5 kişi 1 kişiye saldırdı

Diğer Videolar

Babacan'dan 'Fren Ali' videosu; AKP dönemindeki konuşmalarını sıraladı…

İkizdereliler bilgilendirme toplantısını terk etti: "Bu devlet Cengiz İnşaat'tan mı ibaret?"

Greenpeace: Kömürlü termik santraller, yüzlerce kilometre ötedeki şehirler için de sağlık sorunu oluşturuyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mayıs 2021

Çay kazanını sokağa fırlatan 21 yıllık kahvehaneci: Cebimde 1 lira yok, torunum harçlık istedi veremedim

TEM Otoyolu’nda denetim yoğunluğu havadan görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan...

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

MetroPOLL anketi: Bu pazar seçim olsa kararsız, protesto ve cevapsız...

Hilal Kaplan'dan Prof. Mehmet Ceyhan'a: Mesleğinin saygınlığını taşıyabiliyor mu, hiç...

Fatih Altaylı: Kimse bana “Yazma” falan demedi, kendime ceza verdim,...

Candaş Tolga Işık: Ali Koç'la görüşen Mehmet Cengiz, başkanlığa devam...

Irak, Hulusi Akar'ın ziyareti nedeniyle Türkiye'ye nota verdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan...

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24