Sokak müzisyeni öğrenciye tablet sürprizi

Diyarbakır’da, sosyal medya üzerinden toplanan vatandaşlar, Batman'da hayal ettiği tableti almak için sokak müzisyenliği yapan 3’üncü sınıf öğrencisi Ali’ye palyaçoyla sürpriz yaparak tablet hediye etti.

Batmanda yaşayan 9 yaşındaki Ali, hayal ettiği tableti almak için sokak müzisyenliği yapmaya başladı. Bu durumu gören Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri Ali'ye sürpriz yapmak için çalışma başlattı.

Ali'ye destek olmak isteyenlerle iletişime geçen üyeler, Ali'ye sürpriz yaptı.

Sokakta kendisine yapılan sürprizle sahip olmak istediği tableti alan Ali, yapılanlar karşısında mutlu olduğunu dile getirdi.



