T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sokak Koronavirüs'ü konuşuyor: 'Elhamdülillah Müslümanız, bir şey olmaz' diyen de var, 'korkuyorum' diyen de

26 Şubat 2020 17:40

Adil Ergin Bağcı

Koronavirüs tüm dünyada tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Çin'de Koronavirüs bulaşanların sayısı 78 bini aşarken, virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 700'ü geçti. Çin'den sonra en fazla vakanın görüldüğü üç ülke sırasıyla Güney Kore, İtalya ve İran.

Güney Kore'de vaka sayısı 1261'e çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da vaka sayısı 374'e, ölü sayısı 12'ye yükseldi.

İran'da resmi verilere göre, 100'den fazla kişide Koronavirüs görülürken, 19 kişi de yaşamını yitirdi. Virüsün İran Sağlık Bakanı Yardımcısına da bulaşmış olması salgının hızla yayıldığına işaret ediyor.

Peki Koronavirüs'ün tam olarak ne olduğunu Türkiye'de vatandaşlar biliyor mu, virüsten korkuyorlar mı, tedirginlik hayatlarını nasıl etkiliyor, çekik gözlü insanlara karşı önyargıları var mı, sosyal yaşamlarını sınırlıyorlar mı? Sorduk... 

 

ETİKETLER

habervideokoronakoronavirüssokaksokak röportajıçinvuhanwuhaniranitalyayunanistanispanyatürkiyeyeni koronavirüssalgınmaskekorkuendişehalkvatandaşbakterikarantinat24 özelözelistanbulvatandaş

Diğer Videolar

Sokağa çıkma yasağı izdihamı; marketlerde kuyruk, caddelerde trafik sıkışıklığı

Tunç Soyer: Kimseyi ekmeksiz, susuz bırakmayacağız; herkes evinde kalsın

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Nisan 2020

Koronavirüs | Isparta'da tedavisi tamamlanan 16 umreci alkışlarla taburcu edildi

İstanbul’da cuma trafiğine Koronavirüs etkisi: Yüzde 80'lere varan yoğunluk; yüzde 13'e geriledi

Koronavirüs | Şanlıurfa’da günde 33 bin maske üretiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hint Okyanus'unda 50 metre uzunluğunda bir deniz canlısı görüldü...

CHP'li Özgür Özel: İdris Baluken'e Meclis kulisinde geçmiş olsun diyenler,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yaklaşık 5 milyon üniversite mezununun hayal kırıklığı: KYK kararı...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır...

Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis...

Türkiye'de Koronavirüs | 98 kişi daha hayatını kaybetti, 4 bin...

31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Hint Okyanus'unda 50 metre uzunluğunda bir deniz canlısı görüldü...

CHP'li Özgür Özel: İdris Baluken'e Meclis kulisinde geçmiş olsun diyenler,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24