Sokak Koronavirüs'ü konuşuyor: 'Elhamdülillah Müslümanız, bir şey olmaz' diyen de var, 'korkuyorum' diyen de

Koronavirüs tüm dünyada tedirginlik yaratmaya devam ediyor.

Çin'de Koronavirüs bulaşanların sayısı 78 bini aşarken, virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 700'ü geçti. Çin'den sonra en fazla vakanın görüldüğü üç ülke sırasıyla Güney Kore, İtalya ve İran.

Güney Kore'de vaka sayısı 1261'e çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da vaka sayısı 374'e, ölü sayısı 12'ye yükseldi.

İran'da resmi verilere göre, 100'den fazla kişide Koronavirüs görülürken, 19 kişi de yaşamını yitirdi. Virüsün İran Sağlık Bakanı Yardımcısına da bulaşmış olması salgının hızla yayıldığına işaret ediyor.

Peki Koronavirüs'ün tam olarak ne olduğunu Türkiye'de vatandaşlar biliyor mu, virüsten korkuyorlar mı, tedirginlik hayatlarını nasıl etkiliyor, çekik gözlü insanlara karşı önyargıları var mı, sosyal yaşamlarını sınırlıyorlar mı? Sorduk...