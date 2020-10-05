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Sokak köpeklerinin bulduğu kafatasının 2019 yılında kaybolan Ali Koran'a ait olduğu belirlendi

Koran’ın 4 yakın arkadaşını gözaltına alındı

05 Ekim 2020 08:30

Muğla Bodrum’da sokak köpeklerinin bulduğu kafatasının 24 Aralık 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'a ait olduğu belirlendi. Cinayetten şüphelenen polis, Koran’ın 4 yakın arkadaşını gözaltına alındı.

16 Temmuz günü sokak köpekleri tarafından bulunan bir kafatası üzerinde yapılan incelemeler sonrasında kafatasının kayıp Koran'a ait olduğu ve Koran'ın bir cinayete kurban gittiği değerlendirildi.

Soruşturmayı derinleştiren Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 4 yakın arkadaşını cinayet şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

TIKLAYIN- Bodrum'da köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

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