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Sokak köpeğini av tüfeğiyle vuran kişi serbest bırakıldı!

13 Ekim 2017 16:16

Konya'da iş yerinde beslediği güvercinleri yediği iddiasıyla av tüfeğiyle kovaladığı üç köpekten birini ateş ederek yaralayan 44 yaşındaki Nuri K., polis tarafından yakalandı. Olay, geçen perşembe merkez Karatay İlçesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Elinde av tüfeği olan bir kişi, kovaladığı üç köpekten birini ateş açıp, yaraladı. Yaralı köpek, kanlar içinde yere yığılırken, diğer iki köpek de kaçtı. Çevredekilere, köpeği iş yerinde beslediği güvercinleri yediği için vurduğunu söyleyen saldırgan, yanına gelen araca tüfeği koyduktan sonra yaralı köpeği, sanayi sitesi tel örgülerinden dışarı fırlattı. Ardından sitenin dışına çıkan şüpheli, yaralı köpeği aracının bagajına koyup, uzaklaştı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine sanayi sitesine giden Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği Başkanı Gonca Cansoy, olayı polise bildirdi. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, köpeğe saldıran kişinin Nuri K. olduğunu belirledi. Ardından şüpheli, tüfekle birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Nuri K. ifadesinde, güvercinlerini yediği için köpeğe ateş ettiğini, yaralı halde aracına koyup, Aslım Çöplüğü'ne bıraktığını söyledi. Polisin çöplükte yaptığı araştırmada ise köpek bulunmadı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Nuri K. hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' ve '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na aykırı davranmak suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Sokak köpeğini av tüfeğiyle vuran kişi serbest bırakıldı!

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