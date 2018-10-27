Sokak köpeğine hem masaj yaptı, hem temizledi

Pendik'te kaldırımı süpüren temizlik işçisi, yanında bekleyen sokak köpeğine süpürgesiyle hem masaj yaptı, hem de temizledi. Pendik Belediyesinde görevli temizlik işçisinin bu örnek davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken, o anlar kameraya yansıdı. Pendik Belediyesinde görevli temizlik işçisi dün öğle saatlerinde öyle bir şey yaptı ki görenlerin takdirini topladı. Sürekli olarak sokakları ve caddeleri süpürürken görmeye alıştığımız temizlik görevlilerinden bir tanesi ilçede kaldırımını süpürürken, yanında bekleyen sokak köpeğiyle ilgilendi. Sokak köpeğinin pis olduğunu gören temizlik görevlisi, süpürgenin ucunu temizleyerek yanındaki sokak köpeğine hem masaj yaptı, hemde temizledi. Temizleme işleminin ardından köpeği seven temizlik görevlisi bulunduğu bölgeden ayrılarak çalışmasına devam etti. Temizlik görevlisinin bu örnek davranışı ise çevrede bulunanlar tarafından takdirle karşılanırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.