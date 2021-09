Sokak kedilerine saldıran kişi, bir kediyi işkence yaparak öldürdü

Üsküdar’da bir kişi sokakta kalan kedilere gece vakti bir anda saldırdı. Mahallelinin el birliğiyle baktığı Gümüş isimli sokak kedisi, kimliği bilinmeyen kişi tarafından yapılan işkence sonucu öldü.

Üsküdar’da geçtiğimiz pazartesi gecesi yaşanan olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sokakta yaşayan kedilere bir anda saldırmaya başladı. Saldırgan, ele geçirdiği kediyi adeta yerden yere vurarak işkence etti. Saldırıya uğrayan Gümüş isimli sokak kedisi öldü.

Aynı kişi daha sonra başka bir sokakta yaşayan sokak kedilerinin yanına giderek onlara da saldırmaya çalıştı. Mahalle sakinleri, saldırganın bir anca önce yakalanmasını ve hak ettiği cezayı almasını talep etti.

Olaya ilişkin konuşan mahalle sakini ve pet shop sahibi Özkan Canlı, son zamanlarda özellikle kedilere yönelik saldırılar duymaya başladıklarını, bazılarının kuyruğunun, bazılarının ayağının kesildiğini söyleyerek "Yaklaşık sekiz, on tane kameraya baktık. Akabinde de ayın ikisinde gece genç yaşta bir arkadaş geliyor, semtimizin sahiplendiği bir kediyi tutup yerden yere vuruyor. Sonrasında bir arka sokağa giderek orada da tekrar kedileri yakalamaya çalışıyor. Fakat orada anne kedinin araya girmesiyle yavru kediyi yakalayamıyor. Bir zarar veriyor ama öldüremiyor çok şükür kaçıyor kedi. Biz bu arkadaşın bir an önce bulunup gerekli cezayı almasını ve mutlaka tedavi edilmesini istiyoruz. Her yere başvurumuzu yaptık. Üsküdar güzel bir semttir. Gerekli neticeyi alacağımıza inanıyorum ve bekliyoruz şu anda” dedi.