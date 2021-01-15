Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırıda taraflar konuştu

Antalya'da üniversite öğrencisi Çağlayan Adil Cansu, sokak hayvanlarını beslediği sırada yan binadaki baba- kızın sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Cansu, "Kediyi gördüm ve merhamet ettim o yüzden süt koydum. Saldıran kişileri tanımıyorum" dedi.

Baba Zeynel ve kızı Zeliha Özkan ise olayın kediye süt vermekten değil, küfürden kaynaklandığını söyledi. Adil Cansu'nun sabah saatlerinde apartman bahçesinde yer alan odunluğun kapısının önüne süt koyduğunu ifade eden Zeynel Özkan, orada kedi olmadığını ve süte çarparak dökebilecekleri konusunda uyarı yaptığında Adil Cansu'nun kendisine hakaret edip dövmekle tehdit ettiğini savundu.

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