Sokak hayvanlarını besleyen kadına tehdit: "Sana mermi atarım, seni burada oturtmam"

Balıkesir Akçay'da sokak hayvanlarını besleyen kadına 'Sana mermi atarım. Sen bu evde yaşayamazsın' diyerek tehditler savuran şahsın sözleri tepki topladı. Sosyal medyada gündem olan videoda sokak hayvanlarını besleyen yaşlı bir kadın komşusu tarafından, "Gerizekalı mıdır nedir, özürlü zaten. Ruh hastası ya, baksana tipe. Ne biçim kadınsın lan sen şeytan gibi. Seni var ya gebertirim burada. Sana mermi atarım benim canımı sıkma" sözleriyle tehdit edildi.

Şahıs, sokak hayvanlarını besleyen kadına, "Eğer benim çocuklarımdan birini kedi köpek ısırsın, ben seninle görüşeceğim abla. Sen çekmeye devam et, senin suçun yok ama seni buraya koyanın suçu var. Ben Nihat bey ile görüşeceğim, sen bu evde yaşayamazsın, ben seni burada oturtmam. Gerizekalı mıdır nedir, özürlü zaten. Ruh hastası ya, baksana tipe. Ben seni burada yaşatmam. Sen erkek olsan var ya bu iş çok farklı olurdu. Ne biçim kadınsın lan sen şeytan gibi. Seni var ya gebertirim burada. Sana mermi atarım benim canımı sıkma." sözleriyle hakaret ve tehditler savurdu.

Büyük tepki toplayan video sosyal medyada yayılınca, sokak hayvanlarını besleyen kadına sosyal medyada destek mesajları geldi.