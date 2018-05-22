Sokak hayvanlarına 5 bin ekmek dağıttı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Nejdet Demirat (52), İstanbul'dan bir hayvanseverin gönderdiği 5 bin ekmek ve pideyi, arkadaşlarıyla birlikte sokak hayvanlarına dağıttı. Tavşanlı'da Necdet Demirat, İstanbul'da oturan hayvansever Nafiz Hekim'in sokak hayvanlarına verilmek için bir kamyonetle kendisine 5 bin ekmek ve pide gönderdiğini söyledi. Kendisinin de zaman zaman kırsal kesimlerde bulunan köpeklere yiyecek götürdüğünü belirten Necdet Demirat, ekmekleri Kütahya kent merkezi yakınları, Tavşanlı ilçesi ile Tepecik beldesi, Çardaklı ve Ömerbey mahallerindeki kırsal bölgelerde bulunan sahipsiz köpeklere dağıttıklarını söyledi. Demirat, "Şu anda tahmini olarak binin üzerinde sahipsiz köpek doğumu var bölgede. Bunlar kırsaldaki sahipsiz canlarımız. İstanbul'dan gönderilen ekmekleri bunlara verdik. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü Tavşanlı'nın kırsal bölgelerine bu köpekler atılmış. Bunlar bizim sahipsiz canlarımız. Herkesin sahip çıkması gerekir."