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Sokak hayvanları için kısa film çektiler

25 Eylül 2017 15:38

Adana'da hayvansever tiyatrocular, aç ve susuz kalan sokak hayvanlarına dikkat çekmek için 'Mesaj' adlı kısa film çekti. Filmin yönetmenliğini Serkan Özyumuşak yaparken, tiyatrocular Nihavent Özyumuşak ve Ergün Özfırıncı ile 'Arthur' adlı kedi rol aldı. Sokak hayvanlarının beslenmesinin komik bir dille anlatıldığı 4.5 dakikalık film, çok sayıda hayvansever tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Film ile yiyecek ve su sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına dikkat çekmek istediklerini belirten oyuncu Ergün Özfırıncı, "Amacımız herkesin sokak hayvanları için evinin önüne bir kap yemek ve su koyması. Onların da acıktıkları, susuz kaldıkları yani canlı oldukları unutulmamalıdır. Buna dikkat çekmek için kısa bir film çekerek sosyal medyada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

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Sokak hayvanları için kısa film çektiler

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