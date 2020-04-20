Sokağa çıkma yasağına uymayan anne ve babasını ihbar etti; video ile duyurdu

Çorum'da acil tıp teknisyeni Ali Baki Eke yeni tip Koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağrılarına uymayarak komşularıyla birlikte bitki toplamak için evden çıkan ailesini, kolluk kuvvetlerine ihbar etti. Genç teknisyen ailesini ihbar ettiğini, çektiği görüntüyle sosyal medyadan duyurdu.

Çorum'da özel bir sağlık merkezinde acil tıp teknisyeni olarak görev yapan 24 yaşındaki Ali Baki Eke, Osmancık ilçesinde yaşayan ailesinin, komşularıyla birlikte bitki toplamak için kırsal alana gittiğini öğrendi. Eke, yeni tip Koronavirüs nedeniyle 'evde kal' ve 'sosyal mesafe'çağrılarına uymadığı gerekçesiyle aile bireylerini uyardı. Uyarılarının dikkate alınmaması üzerine Eke, jandarma, polis ve Belediye Zabıta Amirliği'ni arayarak, ailesini ihbar etti.

Genç teknisyen ailesini ihbar etmesine ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Eke'nin "Tüm Kolluk Kuvvetlerine çağrımdır. Yasağı delen kendi annem babam dahi olsa ihbar ederim. Ateş düştüğü yeri yakar yarın pişman olacağımız hareketlerinden lütfen kaçınalım zorunlu olmadıkça evlerimizde kalalım" yazılı notu, sosyal medyada beğeni topladı.

Paylaştığı görüntüde evde kal çağrısında bulunan Ali Baki Eke şunları söyledi:

"Tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu Koronavirüs pandemisi hala devam etmektedir. Devletimizin aldığı tedbirler 'Evde Kalın' çağrılarına rağmen insanların şuursuzca, bilinçsizce dışarıda gezmelerini hala anlamıyorum. Bugün kendi ailemi, dışarıya çıktıkları için tüm kolluk kuvvetlerini arayarak şikâyette bulundum. İnsanların, tüm vatandaşların bu tedbirlere neden uymadıklarını hala anlamış değilim. Alınan tedbirler, evde kalın çağrıları tüm insanlığın sağlığı için. Lütfen evde kalın, sağlıklı kalın."