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Sokağa kurulan dezenfeksiyon kabininde kuyruk oluştu, bir vatandaş kabine kucağında köpekle girdi

09 Nisan 2020 11:26

Ankara'da özel firma tarafından üretilerek tanıtım için caddeye konulan dezenfeksiyon kabini yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar, kabinden geçerek dezenfekte olabilmek için sıraya girdi. Kucağında köpeği ile kabine giren oldu.

Ankara Mamak'ta ısıtma ve soğutma sistemleri üzerine faaliyet gösteren firma, yeni tip Koronavirüs salgınının yayılmasına karşı alınan tedbirler kapsamında dezenfeksiyon kabini üretti. Firma sahibinin arkadaşının iş yeri önünde cadde üzerine konulan dezenfeksiyon kabinine çevredekiler yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, kabinden geçerek dezenfekte olabilmek için kuyruk oluşturdu.

Sıraya girenler, virüsten korunmak için sosyal mesafe kuralına uygun bekledi. Bazı vatandaşlar yanındaki köpek ile kabine girdi. Köpeği ile kabine giren Esra Sanegül "Köpeğimi günde üç kez mecburen tuvalete dışarıya çıkarıyorum. Gezdirdikten sonra eve götürürken temizliğini yapmaya bu günlerde daha da dikkat ediyorum. Eve getirince özenle ayaklarını silip, yıkıyoruz. Burada da köpeğimle beraber dezenfekte oldum" dedi. 

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