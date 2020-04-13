Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bazı vatandaşların dışarıda olduğu gözlendi

İçişleri Bakanlığınca, yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi. Yasağın bitmesiyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı kentlerde çok sayıda araç trafiğe çıktı. Taksiciler iş başı yaptı. Vatandaşın öncelikli gittiği yer benzin istasyonlarının marketi oldu.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süren sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte araçların trafiğe çıktı. Devam eden koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri yollarda denetimde bulundu.

Yasağın kaldırılmasının ardından Ankara'nın işlek noktalarında araçlar trafiğe çıktı. Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı'nda taksiciler de iş başı yaptı.

Öte yandan polis kontrol noktalarında durdurulan araçların yol izni olup olmadığı, polis ekiplerince kontrol edildi.

İzmir'de benzin istasyonlarına yığılma

İzmir'de sokağa çıkan vatandaşların önceliği ise benzin istasyonları oldu. Kentin en işlek caddelerinden birisi olan Anadolu Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonlarına vatandaşlar adeta akın etti.

Benzin istasyonu içerisinde ve dışarısında onlarca araçlık kuyruklar oluşurken, istasyon içerisinde bulunan marketten ise alışveriş yapmak için ayrı bir sıra meydana geldi. İzmir’deki hareketlilik gecenin ilerleyen saatlerine rağmen devam etti.

İzmir gibi Eskişehir'de de vatandaşların gittiği yer benzin istasyonları oldu.

Yasağın sona ermesiyle birlikte İstanbul’da hayat normale dönmeye başladı. Gece yarısı itibariyle bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgelerde bulunan benzin istasyonuna giderek marketten alışveriş yaptı. Öte yandan boş kalan yollara araçların yeniden çıkması ise havadan görüntülendi.