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Sokağa çıkma yasağının olduğu gece polislere ateş eden kişi hayatını kaybetti

12 Nisan 2020 10:21

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağının olduğu 11 Nisan akşamı polisten kaçtığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti. 

Demirören Haber Ajansı'na göre Piyalepaşa Bulvarı üzerinde cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs, olay yerinden kaçarken bulvar üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna geldi.

İstasyona giren polis ekiplerini gören şahıs paniğe kapıldı. Polislerin kendisini gözaltına almaya geldiğini zanneden kişi kaçmaya çalışırken arbede yaşandı. Arbede esnasında polislerden birinin yere düşen silahını alarak ateş eden şahıs bir polisi sağ ve sol kolundan yaraladı. 

DHA'ya göre kendisini Ali M. olarak tanıtan kişi polislerce vuruldu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

 

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