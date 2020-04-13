Sokağa çıkma yasağının ardından ilk iş gününde İstanbul'da toplu ulaşım manzaraları

Yeni tip Koronavirüs'le mücadele kapsamında getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı. Koronavirüs'le mücadele kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 30 büyükşehirde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Dün gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşlar maskelerini takarak yolculuk ederken metrobüs şoförleri de tulum giydi. Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü. E-5 karayolu Ankara ve Edirne yönünde de trafiğin olduğu görüldü. Metrobüs, metro ve otobüslere vatandaşlar akın etti Sabah saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların maske ve eldiven kullandıkları görüldü. Ayrıca E-5 karayolunda ise trafik yoğunluğu oluştu.