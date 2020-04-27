Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar sokaklarda: ‘Canımız çok sıkıldı, hava almaya çıktık’

Tekirdağ’da 31 ilde olduğu gibi yeni tip Koronavirüs günlerinde tedbir amaçlı uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Büyük çoğunluk hava almaya çıktığını belirtti.

4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından Tekirdağ Malkara'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Sokaklarda araç trafiği hareketlenirken, çok sayıda vatandaşın da yürüyüş yaptığı görüldü.

Sokağa çıkan çoğu vatandaş, evde sıkıldığını ve hava almaya çıktığını söyledi.

Akaryakıt istasyonları ve banka önlerinde de kuyruklar oluştu.