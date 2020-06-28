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Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle ceza yiyen kadın: Beni mi buldular?

28 Haziran 2020 16:58

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını delen çok sayıda kişiye ceza uyguladı. Ceza yiyen bir kadın, “Beni mi buldular” diyerek sitem etti.

Bugün (28 Haziran) 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Malkara ilçe merkezinin birçok noktasında polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yaptı. Sokakta aracıyla veya yaya halinde durdurulan kişilerin kimlik ve izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi olmadığı halde kısıtlamaya uymayanlara ceza kesildi.

3 bin 150 lira ceza yiyen bir kadın ise, “Torunum sınavdan çıktı. Ona ziyarete gidecektim. Polis çevirdi ve 3 bin 150 lira ceza yazdı. Ne yapacağım bilmiyorum, yazık vallahi çok üzüldüm. Beni mi buldular” diyerek sitem etti.

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