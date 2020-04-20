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Sokağa çıkma yasağında polis, sokaklarda 'İzmir Marşı' ile dolaştı

20 Nisan 2020 11:48

İzmir’in Konak ilçesinde bir polis aracı sokaklarda İzmir Marşı ile dolaştı.

Yeni tip Koronavirüs günlerinde tedbir amaçlı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında İzmir’in Konak ilçesinde bir polis aracı sokaklarda İzmir Marşı ile dolaştı.

Göztepe semtinin sokaklarında devriye gezen polis aracından çalınan marşa, vatandaşlar da evlerinden ıslık ve alkışlarla eşlik etti.

Sosyal medyada bazı yurttaşlar, devriye gezen polis ekipleri için tebrik mesajları paylaşırken, bazıları da "Eyvah başlarına bir şey gelmese bari", "Artık haritadan yer beğen derler" yorumlarını yaptı.

Kaynak: ANKA

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