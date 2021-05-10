Sokağa çıkma yasağında İsrail protestosu trafiği kapattı

10 Mayıs 2021 01:08
İsrail'in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırıları, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.
Yasağa rağmen toplanan kalabalık, İsrail aleyhine Filistin lehine sloganlar attı, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.
Trafiğin göstericilere zarar gelmesin diye tek şeride indirilip kontrollü geçiş verildiği kameralara yansıdı.
Kalabalığın Anadolu Gençlik Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği’nin çağrısıyla toplandığı bildirildi.
© Tüm hakları saklıdır.