Sokağa çıkma yasağında 600 bin liralık hırsızlık yaptılar

Geçtiğimiz hafta Mersin'de, haftasonu sokağa çıkma yasağında bir iş yerinden piyasa değeri 600 bin lira olan araba parçaları çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin sahibi polis merkezine giderek, dükkanına hırsız girdiğini söyledi. Müşteki, dükkanından çalınan malların piyasa değerinin yaklaşık 600 bin lira olduğunu belirterek, şikayetçi oldu.

Bunun üzerine yetkililer bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlardan biri yakalandı.

Hırsızların çaldığı malzemeler ise sahibine teslim edildi.





