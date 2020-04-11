Sokağa çıkma yasağına uymadılar, polise saldırmaya çalıştılar; 6 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Küçükçekmece'de sokağa çıkan grup, polisin uyarılarına tepki gösterince olaylar çıktı. Olay çıkaran 6 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 13.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri sokak üzerinde bir parkta bulunan gruba "evlerinize dönün" uyarısında bulundu. Sokağa çıkma yasağına uymayan Devrim H.(19)'ye para cezası kesildiği sırada, polisle tartışmaya başladı.

Devrim H., polisle tartıştığı sırada polisin silahını almaya çalışarak polise saldırdı. Devrim H.'nin akrabası olduğu bildirilen Hasan H. (26), Hakim H. (50), Cengiz H. (18), İbrahim H. (36) ve Hüseyin H. (25) isimli kişiler de olay yerine gelerek polise saldırmaya çalıştı. Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açtı. Daha sonra yaşanan kavga, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Gözaltına alınan 6 kişinin üzerinde yapılan aramada 3 bıçak ele geçirilirken, ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kanarya Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldüler.

Şüphelilerden Hasan H.'nin çocuğa cinsel istismar, Hakim H.'nin 2 yaralama, Devrim H.'nin 2 uyuşturucu madde bulundurma ve İbrahim H.'nin tehdit suçundan suç kayıtları bulunduğu öğrenildi. (DHA)