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Sokağa çıkma yasağına uymadığı için para cezası kesilen sürücü: “Hata yaptık, çıktık”

11 Nisan 2020 11:54

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararına ilişkin denetimler yapılmaya devam ediyor. Kurallara uymadan trafiğe çıktığı gerekçesiyle 3 bin 182 lira para cezası kesilen bir araç sürücüsü, “Hata yaptık, çıktık ama yapacak bir şey yok” dedi.

Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece saat 00.00 itibariyle vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. İstanbul ile birlikte 31 ilde uygulanan ve 48 saat sürecek olan yasak kapsamında trafik polisi ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

3 bin 182 TL para cezası
Bostancı’da polis ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir aracın sürücüsüne Umumı Hıfzıssıhha Kanunu’na göre 3 bin 182 lira para cezası kesildi.

"Hata yaptık, çıktık"
Ceza kesilen sürücü Ahmet Karakelle, “Devlet ne demişse o. Hata yaptık, çıktık ama yapacak bir şey yok. Bilgim vardı ama dükkanı başı boş bırakmak istemedim. Dükkanı akşam tedbirsiz bırakmıştık. Elektrik ve doğal gazı kapatmaya gelmiştim” dedi.

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